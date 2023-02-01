Akaryakıta indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkilediği brent petrol fiyatları akaryakıtta ani zam ve indirimlere neden oluyor.

Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Sektör kaynakları motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 17 Ocak’ta benzine zam gelirken; 18 Ocak’ta motorin fiyatlarına zam uygulanmıştı. Son olarak benzine dün gece yarısı itibari ile 1 lira 25 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatı 26 Ocak Perşembe günü itibarıyla ortalama 87 kuruş zam geldi. Benzine ise 25 Ocak Çarşamba günü 1 lira 25 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 ŞUBAT 2022

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 21,06 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 23,38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 10,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 21,08 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 23,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 10.92 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 23,67 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,26 TL

Motorin fiyatı: 23,73 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL