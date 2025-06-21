Akaryakıta Yüksek Zam Yapıldı!

PETROL FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞLAR

İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında büyük yükselişlere yol açıyor. Bu gece yapılan zamlarla birlikte motorin fiyatı 55 lirayı, benzin fiyatı ise 52 lirayı geçiyor. Son bir haftada motorinde 8,5 lira, benzinde ise 4,5 lira artış gerçekleşti. Savaşın etkisiyle petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE YANSIMALAR

İsrail’in İran’a saldırdığı 13 Haziran’da, brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 artışla 78 dolara yükseldi. Savaş öncesinde yaşanan fiyat artışları da eklenecek olursa, aylık yükseliş yüzde 20’yi geçiyor. 12 Haziran’da İstanbul’da benzin litresi 46.96 lira, motorin ise 46.27 liraydı. 13 Haziran’da benzin İstanbul’da 48.39 lira, motorin ise 46.27 lirada sabit kaldı. 19 Haziran’da benzin fiyatı 49.97 liraya, motorin fiyatı ise 51.37 liraya çıktı. Aynı tarihte Ankara’da benzin 50.64 TL, motorin ise 52.22 TL oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

En son gelen zamlarla birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 51.50 TL’ye, motorin fiyatı ise 54.72 TL’ye yükseldi. Ankara’da benzin 52.16 TL, motorin 55.56 TL olurken, İzmir’de benzin 52.49 TL, motorin ise 55.91 TL’den satılmakta. 13 Haziran tarihinden itibaren gelen zamlarla birlikte 60 litrelik bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira, benzinli bir aracın deposu içinse 270 lira fazladan ödenmesi gerekecek.

ŞEHİRLERE GÖRE FİYAT DAĞILIMI

21 Haziran itibarıyla şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 51.50 TL, motorin litre fiyatı ise 54.72 TL; İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 51.35 TL, motorin 54.60 TL; Ankara’da benzin 52.16 TL, motorin 55.56 TL; İzmir’de benzin 52.49 TL, motorin 55.91 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca LPG fiyatları da Avrupa Yakası’nda 25.09 TL, Anadolu Yakası’nda 24.49 TL, Ankara’da 24.99 TL, İzmir’de ise 24.94 TL’den satılmakta.