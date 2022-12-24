Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam yapılacak.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıtta zam ve indirimlere sebep oluyor.

Brent petrol güne yukarı yönlü başladı. Araç sürücüleri akaryakıt haberlerini takibe devam ediyor. Akaryakıtta çifte indirimin ardından bir zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak 67 kuruşluk zam gelecek

Rusya- Ukrayna savaşı ile brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden oluyor. Dün 82,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 82,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,65 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıtta son olarak 20 Aralıktan itibaren geçerli olan 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 18,63 TL’ye, Ankara’da 18,84 TL’ye, İzmir’de 18,83 TL’ye yükselecek.