Akaryakıta Zam ve İndirim Düzenlemesi

YAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Son günlerde yakıt fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt pompalarına zam ve indirim şeklinde yansıyor. Yeni açıklanan karar doğrultusunda, benzine indirim uygulanırken motorin fiyatlarında zam yapıldı. Pazartesi günü Brent petrolü, yüzde 1.6 düşüşle varil başına 71 dolara gerilerken, ABD Ham Petrolü ise 68 dolara yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımasını sürdürüyor.

YENİ FİYATLAR POMPALARA YANSIDI

Benzin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim geldi ve bu fiyat pompaya yansımış durumda. Ancak motorin grubunda ise 0,07 kuruş zam yapıldı. Güncel fiyatlar şu şekilde belirlenmiş:

– Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

– Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

– LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Bir diğer güncellenmiş liste ise:

– Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

– Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

– LPG litre fiyatı: 27.49 TL

Ve son güncellemelerde:

– Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

– Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

– LPG litre fiyatı: 27.34 TL

YASAL DÜZENLEMELER VE REKABET ORTAMI

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 1 Ocak 2005’ten bu yana akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi geçerli. Bu sistemle akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirlemede serbest. Bayiler ise dağıtım şirketlerinin kendilerine önerdiği tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Ayrıca bayiler, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirlemede de özgürlük tanınıyor. Türkiye’de ise perakende satış fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.