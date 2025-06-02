Akaryakıtta Yeni Dönem Başladı

TÜM TÜRKİYE’DE AKARYAKIT SATIŞI YENİ SİSTEMLE BAŞLADI

Bugün itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt istasyonları, satışlarını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden yapmaya başladı. Bu yeni sistemle, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatına göre geçersiz oluyor.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un daha önce açıkladığı üzere, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bu sistem zorunlu hale gelecek. Bu çerçevede, kiralık ya da işletmeye kayıtlı ticari araç sahiplerinin 2 Haziran’a kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları, 30 Haziran’a kadar ise araçlarına TTB cihazı taktırmaları gerekiyor. Benzin veya motorin dışında yakıtla çalışan araçlar geçici bir muafiyetten faydalanacak. Bu araçlar için 1 Temmuz’dan itibaren 31 Aralık 2025’e kadar TTB takma süresi belirlendi.

Yeni sistem sayesinde, akaryakıt alımları otomatik olarak kayda geçiyor. Böylelikle işletmeler, akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebiliyor. Aynı zamanda Maliye, harcamaları dijital olarak takip ederek, vergi denetiminde etkinlik sağlıyor.