Akaryakıtta Yeni İndirim: Benzin Fiyatları Düşüyor

Petrol fiyatları, dünya genelinde meydana gelen gelişmelerle birlikte dalgalı bir seyrin içine girmiş durumda. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları da sürekli değişiklik göstermektedir. Son olarak, benzine dün 1,61 kuruş zam yapılmasının ardından, bugün bir indirim görüldü. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

İran’da yaşanan protestolar ve ABD’nin müdahale konusundaki açıklamaları, petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Dün gece benzine gelen zam sonrasında, bu gece yarısı itibarıyla bir indirim yapıldığı bildirildi. Motorin fiyatında ise beklenen zam henüz gerçekleşmedi.

BENZİN 95 KURUŞ UCUZLADI

Son gelişmelere göre benzine 95 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bununla birlikte motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. 17 Ocak 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

İZMİR

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

ANKARA

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL