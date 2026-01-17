Akaryakıtta Yeni İndirim: Benzin Fiyatları Düşüyor

akaryakitta-yeni-indirim-benzin-fiyatlari-dusuyor

Petrol fiyatları, dünya genelinde meydana gelen gelişmelerle birlikte dalgalı bir seyrin içine girmiş durumda. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları da sürekli değişiklik göstermektedir. Son olarak, benzine dün 1,61 kuruş zam yapılmasının ardından, bugün bir indirim görüldü. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

İran’da yaşanan protestolar ve ABD’nin müdahale konusundaki açıklamaları, petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Dün gece benzine gelen zam sonrasında, bu gece yarısı itibarıyla bir indirim yapıldığı bildirildi. Motorin fiyatında ise beklenen zam henüz gerçekleşmedi.

BENZİN 95 KURUŞ UCUZLADI

Son gelişmelere göre benzine 95 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bununla birlikte motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. 17 Ocak 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL

İZMİR
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL

ANKARA
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan Erdoğan’a Gazze Barış Kurulu Daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürütülecek ateşkesin ikinci aşaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Kurulu'na davet etti.
Gündem

Galatasaray İtalya’da İki Yıldız İçin Pazarlık Yapıyor

Galatasaray, İtalya'da Abdullah Kavukcu önderliğinde Milan'dan Fofana ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmeleri yaptı. Hakan Çalhanoğlu, teklife yanıt verdi.
Gündem

İstanbul’daki Uyuşturucu Soruşturmasında Ümit Karan Tutuklandı

Ümit Karan, ünlülere yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanarak, ifadesinde arkadaşlarının torbacı olarak gösterildiğini belirtti. Ayrıca, sevgilisinin ifadelerinin etkili olduğunu kaydetti.
Gündem

Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye Üçüncü Transfer Duyurusu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralanması işlemini resmi olarak TFF'ye duyurdu.
Gündem

IFAB’dan Önemli Değişiklik: Duran Toplarda Geri Sayım

Futboldaki zaman kayıplarını azaltmak amacıyla IFAB, kalecilere yönelik 8 saniye kuralını uyguladı. Şimdi taç ve kale vuruşlarına yönelik de geri sayım önerisi değerlendiriliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.