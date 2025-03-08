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Akaryakıtta Yeni İndirimler Araç Sahiplerini Sevindirdi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. 4 Mart tarihinde benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart’ta benzine 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha geldi. Ayrıca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Mart 2025 tarihi itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 43,41 TL/LT, motorin fiyatı 45,36 TL/LT ve LPG fiyatı 27,59 TL/LT seviyelerine ulaştı. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 43,26 TL/LT, motorin 45,24 TL/LT ve LPG 26,99 TL/LT olarak belirlendi. Ankara’da benzin 43,96 TL/LT, motorin 46,09 TL/LT ve LPG 27,49 TL/LT, İzmir’de ise benzin 44,33 TL/LT, motorin 46,46 TL/LT ve LPG 27,34 TL/LT durumda.

ARAÇ SAHİPLERİNİN MEMNUNİYETİ

Bu indirimler, araç sahipleri tarafından mutlulukla karşılanırken, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, kullanıcıların bütçeleri üzerinde önemli bir etki yaratıyor ve bu durum, piyasalardaki gelişmelerle yakından ilişkilidir.

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