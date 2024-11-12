“Akasya Durağı’ndaki Dilek Yıllar Sonra Göründü”

PELIN SÖNMEZ’İN DÖNÜŞÜ

Akasya Durağı dizisindeki ‘Dilek’ karakteri ile akıllarda yer edinen Pelin Sönmez, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. 36 yaşındaki oyuncu, uzun süredir projelerde yer almıyor ve ekranlardan uzak kalmış durumda. Sönmez, yurt dışında sık sık bulunduğunu ifade ediyor. Son halini görenler ise ona tanımakta güçlük çekiyor.

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMİ

Sibel Can, kariyerine dansöz olarak başlamış ve daha sonra assolist olarak sahne almıştır. 54 yaşındaki sanatçı, pek çok ödül kazanarak kariyerine devam ediyor. Sıla Gençoğlu, 2007 yılında çıkardığı ve listelerde bir numara olan “…Dan Sonra” şarkısıyla dikkat çekmişti. Sıla’nın değişimi ise herkesin gözünden kaçmadı; ayrıca son dönemde oyuncu İlker Kaleli ile bir ilişki yaşıyor.

FARUK PEKER’İN HAFIZALARDAN SILINMAYAN ROLÜ

1980’lerin en tanınan aktörlerinden biri olan Faruk Peker, Müjde Ar ile birlikte “İffet” filminde ‘Cemil’ karakteri ile hatırlanıyor. Sosyal medyada son haliyle gündeme gelmesiyle dikkat çekiyor. Burçin Orhon ise 1962 doğumlu, 1980’ler döneminde ‘Bambi’ lakabıyla tanınan bir isim. Eğlence dünyasında önemli bir yere sahip.

MURAT BOZ VE FULDEN URAS’IN YÜKSELİŞİ

Murat Boz, Megastar Tarkan gibi isimlere vokalistlik yapmış ve kendi hit şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Fulden Uras ise genç yaşlarda oyunculuk da yapmasına rağmen müzik kariyerinde popüler şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Uras, sosyal medya aracılığıyla düzenli paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.