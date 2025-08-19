Akasya Ve Akbatı, Uluslararası Başarı Elde Etti

Akiş GYO, Akasya ve Akbatı ile uluslararası arenada başarılarını pekiştirdi. Akasya, “Bosphorun Indoor” projesi ile elde ettiği altın ödülle öne çıkarken, Akbatı’nın “Yeşil Takım” sürdürülebilirlik girişimi de iki bronz ödül kazandı. Bu başarılar, Akiş GYO yatırımlarının, kurumsal dünyada en prestijli ödüllerden biri olan Stevie Awards’taki etkisini gösteriyor. Akasya, “Marka ve Deneyimler – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkinliği” kategorisinde elde ettiği ödülle dikkat çekerken, Akbatı ise “Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi” ve “Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Başarısı” kategorilerinde bronz ödüllere sahip oldu.

DENeyim ODAKLI ETKİNLİK

Akasya, Nisan ayında hayata geçirdiği “Bosphorun Indoor” projesiyle Türkiye’nin İlk AVM Koşusu unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Etkinlikten elde edilen gelir, Türk Spor Vakfı aracılığıyla Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara spor ekipmanı olarak bağışlandı. Proje, ziyaretçilere kültürel farkındalık ve toplumsal etkileşimi artıran interaktif alanlar sundu ve bu anlamlı deneyim sayesinde uluslararası prestij kazandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Akbatı, çevresel bilinci güçlendirmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak için geliştirdiği “Yeşil Takım” projesi ile uluslararası alanda ödüller elde etti. Sustainability Initiative of the Year – in Europe ve Achievement in Environment, Social, and Governance kategorilerinde kazandığı bronz ödüller, Akbatı’nın sürdürülebilirlik hedeflerini somut projelerle desteklediğini kanıtlıyor. Bu ödüller, hem Akasya hem de Akbatı’nın toplumsal ve çevresel değer yaratma vizyonunu bir kere daha gözler önüne serdi.