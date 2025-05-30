Akbank’ın Gelişen Sektörler İçin Etkinliği

BİRİNCİ ETKİNLİK MANİSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Akbank, işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine destek olmak amacıyla düzenlediği “Birlikte Geleceğe Buluşmaları” serisinin beşinci etkinliğini Manisa’da gerçekleştirdi. Bankadan gelen bilgilere göre, Manisa ve çevresinden iş dünyası ve kamu temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği bu etkinlikte dijital dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve tarım odaklı çözümler öne çıktı.

PANELDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Akbank’ın düzenlediği panelde, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş ve Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Başkurt konuşmacı olarak katıldı. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın moderatörlüğü üstlendiği panelde, sürdürülebilir finansman, dijitalleşme, tarım ve dış ticaretin geleceği hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya da makroekonomik konudaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Etkinlikteki konuşmasında Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının günümüzde her ölçekten işletmenin gündeminde bulunduğunu ifade etti. Gür, bu doğrultuda Akbank olarak, Türkiye’nin girişimcilerine, sanayicilerine ve üreticilerine yenilikçi çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti. Tarım gibi stratejik sektörleri geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile desteklediklerinin altını çizen Gür, “Sürdürülebilirlik stratejimizin ışığında bu alandaki çevreci yatırımları da finanse ederek tarımsal verimliliğin artmasına ve ülkemizin gıda güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Bu çabamız, ülkemize olan sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

MANİSA’NIN STRATEJİK ROLÜ

Gür, Manisa’nın güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumunun ülkenin kalkınmasında öncü bir role sahip olduğunu belirterek, “Akbank olarak bu önemli şehirdeki çalışmalarımızı güçlendirerek Manisa’nın sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.