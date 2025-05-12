Akbank, Liderlik Anlayışını Güçlendirdi

AKBANK’TAN YENİ ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Akbank, sürdürülebilir liderlik anlayışı doğrultusunda üst yönetimiyle ilgili önemli görev değişiklikleri gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu atamalarla “geleceğin bankacılığına” daha uygun bir organizasyon yapısına geçiş hedefleniyor. Akbank’taki yeni görev değişiklikleri kapsamında; Emre Özben, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığına; Zeynep Öztürk, Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Genel Müdür Yardımcılığına; Bülent Oğuz, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığına; Çetin Düz, Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcılığına; Şebnem Muratoğlu ise Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Ayrıca, gerekli izinlerin alınmasının ardından Özlem Atik Kaptanoğlu, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığına; Alper Bektaş, KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığına; Burcu Çalıcıoğlu, Perakende Krediler Analitik ve Bireysel-Mikro Tahsis Genel Müdür Yardımcılığına atanacak. Burcu Civelek Yüce, Türker Tunalı, Gökhan Gökçay ve Dalya Kohen ise mevcut görevlerine devam edecek.

KAA GÜR’DEN AÇIKLAMALAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, kurum için süreklilik, kurumsal miras ve Akbanklıların bu mirası geleceğe taşıyan unsurlar olduğunu vurguladı. Gür, “77 yıllık tarihimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz her bayrak değişimi, yalnızca bir görev devri değil, aynı zamanda kurumu daha da ileriye taşıma iradesinin güçlü bir yansıması.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni atamaların tümünün Akbank’ın kendi içinden gelen liderler arasından gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu durumun, kurum kültürlerinin sağlamlığını gösterdiğini aktardı.

KURUM KÜLTÜRÜ VE YENİ ATAMALAR

Gür, Akbank’ta kariyer yükseltme yollarının her seviye için açık olduğunu belirtti. Yeni atamaların, çalışma arkadaşlarının bilgi, birikim ve emekleriyle en üst kademelere ulaşabileceğini somut şekilde gösterdiğine işaret etti. Genel müdür yardımcılığı görevine getirilen yeni yöneticilerin ilgili iş birimlerinde yenilenme ve gençleşme sağlayacağını vurguladı. Bu atamalarla “çapraz yetkinlik geçişi”ne verdikleri önemi dile getiren Gür, kurum içindeki farklı iş birimlerinden, farklı liderlik pozisyonlarına geçen arkadaşlarının, bu durumun öncüsü olduğunu ifade etti.

DÖNÜŞEN BANKACILIK DÜNYASINA CEVAP

Atamaların, Akbank’ın çeviklik kabiliyetlerini artıracağına inandığını belirten Gür, yeni organizasyonel değişikliklerle dönüşen bankacılık dünyasının ihtiyaçlarına daha çevik ve etkin şekilde yanıt verebilecek bir yapıya kavuştuklarını kaydetti. Akbank’a şimdiye kadar büyük katkılar sağlayan değerli liderlere teşekkür eden Gür, göreve yeni başlayan tüm çalışanlara başarılar diledi.