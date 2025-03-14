Akbank Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu Açıklandı

AKBANK SORUMLU YAPAY Zeka MANİFESTOSUNU DUYURDU

Akbank, Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu’nu açıkladı. Dünyanın önde gelen yapay zeka konferansları arasında yer alan HumanX’te yapılan duyuru, toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve veri gizliliğine dair altı temel ilkeyi ön plana çıkarıyor. Türkiye bankacılık sektörünün dijital dönüşüm alanındaki öncülerinden olan Akbank, yenilikçi yapay zeka uygulamalarıyla dikkat çekerek, bu manifestoyla teknolojiyi insan odaklı, etik ve sürdürülebilir bir yaklaşım içinde kullanma kararlılığını dile getiriyor.

HEDEF: TOPLUMSAL FAYDA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Akbank’ın Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu, konferans katılımcılarından tam puan aldı. Bu manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliği gibi altı temel ilke üzerine inşa edildi. Banka, bu ilkeler doğrultusunda yapay zeka teknolojilerini sadece verimlilik ve yenilik için değil, etik ve sorumlu bir şekilde kullanma amacında olduğunu vurguluyor. Ekonomik, toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için inovasyon ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak, geleceğin finans ekosistemine yön verecek bir model oluşturmayı hedefliyor.

VERİ GİZLİLİĞİ VE HESAP VEREBİLİRLİK ÖNCELİK

Akbank, verilerin korunması ve müşteri mahremiyetinin önceliklendirilmesi, yapay zeka algoritmalarının kapsayıcı ve şeffaf olması ve sürdürülebilir finansal çözümlerin geliştirilmesi gibi ilkeleri benimsiyor. Tüm modellerin operasyonel sağlamlık ve güvenlik esaslarına uygun olarak hayata geçirilmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulmasıyla, bankanın müşterilerine güven veren çalışmalarını küresel standartlarda sürdüreceği ifade ediliyor.

UZUN VADELİ YOL HARİTASI

Açıklamada belirtilene göre, Akbank, manifesto ile duyurduğu sorumlu yapay zeka ilkelerini bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyor. Banka, hızla değişen bu teknolojinin en iyi örneklerini sunmaya odaklanırken, sorumlu ve etik yaklaşımını da sürekli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye çalışacak.