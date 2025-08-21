Akbank Sürdürülebilirlik Faaliyetlerini Paylaştı

AKBANK’IN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

Akbank, 2025’in ilk yarısına ait sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Banka, sürdürülebilir finansmandan girişimcilik ekosistemine, toplumsal projelerden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Geleceğin bankacılığı, sürdürülebilirliği merkezine alan bir anlayışla şekilleniyor. Biz de insan odaklı sürdürülebilirlik stratejimizle, 2025’in ilk yarısında yeşil dönüşümü destekleyen finansal çözümlerimizden toplumsal yatırımlarımıza kadar geniş bir alanda etki oluşturduk” dedi.

SAĞLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN

Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 yılının ilk yarısında 116 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık. Bu sayede, 2021 yılından beri kümülatif olarak 532 milyar TL sürdürülebilir finansman desteğimizle müşterilerimizin finansmana erişimini yeşil ve sosyal tematik alanlarla güçlendirdik. Yine bu dönemde sürdürülebilirlik temalı yatırım fonlarının hacmini artırarak 350 bin yatırımcıyla 15 milyar TL seviyesine taşıdık. Yurt dışı borçlanmalarımızın yüzde 60’ını sürdürülebilir kaynaklardan sağladık.” Ayrıca, Gür Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen 5 yıl vadeli 3,9 milyar TL tutarında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı sayesinde Türkiye’de İTMK piyasasını yeniden açtıklarını belirtti. “Başarılarımızı uluslararası ödüllerle de taçlandırdık” diye ekledi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI

Gür, “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla OMFIF 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi’nde yer alan tek Türk bankası olan ve global ölçekte bankalar arasında ilk 10 arasına girmeyi başaran bir kurum olarak bu alandaki etkimizi daha da artırmak için Akbank Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideriyle beraber çalışacak Yan Yana proje grubunu oluşturduk. Girişimci kadınların iş hayatında güçlenmelerine destek olma amacıyla düzenlediğimiz Akbank Girişimci Kadın Programı’nı ise bu yıl İzmir ve Bursa’da başlattık” diye belirtti.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Gür, “Geleceği şekillendirecek sürdürülebilir dönüşüm finansal araçların yanı sıra topluma, çevreye ve insan potansiyeline yapılan yatırımlarla mümkün. Yılın ilk yarısında, bu anlayışla başlattığımız projelerde de önemli ilerlemeler kaydettik. Bugüne kadar 2 milyon dolarlık yatırımla dört girişimi ekosisteme kazandırdığımız kurum içi girişimcilik programımız Akbank+ üçüncü dönemine başladı” dedi. İleri dönüşüm projesi “Dönüşümde Gelecek Var” ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede 1029 okula 16 binden fazla mobilya kazandırdıklarını da aktardı. “Böylece 406 ton karbon salınımını önledik, 6 milyon litre su tasarrufu sağladık” diye ekledi. Gür ayrıca, hayata geçirilen Akbank Gençlik Akademisi’nin 2025’in ilk yarısında 24 bin öğrenciye ulaştığını vurgulayarak, “Akbank olarak, yarınları bugünden attığımız kararlı adımlarla dönüştürmeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

– İSTANBUL