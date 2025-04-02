Akbaş: Boykot Çağrıları Kutuplaşmayı Derinleştiriyor

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, boykot çağrılarının demokratik protesto hakkını aştığını ve toplumsal kutuplaşmayı arttırdığını ifade etti. Akbaş, “Bu tür boykot çağrılarını tasvip etmediğimizi açıkça belirtmek isteriz” diye konuştu.

TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA UYARISI

DİSİDER Başkanı Akbaş, sosyal ve görsel medyada yayımlanan boykot çağrılarını kaygıyla izlediklerini söyledi. Bu çağrıların toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebileceğine dikkat çeken Akbaş, “Türkiye, kırılgan bir ekonomik süreçten geçiyor ve uluslararası güçler farklı hesaplarla hareket ediyor. 1970’li yılların karmaşasını hatırlatan adımlar kimseye fayda sağlamaz” dedi.

SORUMLU TUTUM ÇAĞRISI

Akbaş, tüm siyasi aktörleri daha sorumlu ve duyarlı bir yaklaşım sergilemeye davet etti. Özellikle, “Demokratik eylemler hukuki çerçevede kaldığı sürece değerlidir ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır” vurgusunda bulundu. Ancak bu eylemlerin toplumsal barışı bozacak bir noktaya ulaşmaması gerektiğini de ekledi.