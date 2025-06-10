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Akbük’te Tur Otobüsüne Saldırıldı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde yaşanan olayda, tur otobüsünün önü kesilerek, sürücüye hakaretler edildi ve otobüsün camları kırıldı. Jandarma, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Akbük Mahallesi’nde 1001 cadde üzerinde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI OLAY GELLİŞİMİ

Edinilen bilgiler doğrultusunda, Akbük Mahallesi’ndeki beş yıldızlı otellerden turistleri alan tur otobüsü, seyir halindeyken bir araç sürücüsüyle iddiaya göre yol verme konusunda bir tartışma yaşadı. Otobüs şoförü, tartıştığı diğer sürücünün yakınlarının durumu öğrenmesiyle birlikte, olaya müdahale etmek için üç araçla otobüsü durdurdular.

Şoför kapıları kilitleyince, sinirlenen iki kişi otobüsün yolcu kapısının camını kırarak, sürücüye hakaretler savurdu. O anlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayda, şoförün darbedildiği bilgisi alındı. Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Olayla bağlantılı 4 şüpheli ve otobüs şoförü gözaltına alınarak soruşturmaya başlanıldı.

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