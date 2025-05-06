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Akçaabat’ta Fidanlar Ücretsiz Dağıtıldı

AKÇAABAT İLÇESİNDE FİDAN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akçaabat ilçesinde belediyenin seralarında üretilen 10 bin sebze fidanı, halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Akçaabat Belediyesinin açıklamasında, bu fidanların, yerel yönetimlerde tarımsal üretimi desteklemek, çevre bilincini artırmak ve ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla, Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde dağıtıldığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI EKİM’DEN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada “2021’de kurduğumuz seralarda süs bitkisi üretimi gerçekleştiriliyor. ‘Tükettiğini üreten belediye’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda, on binlerce süs bitkisi üreterek milyonlarca lira tasarruf sağladık. Kavşak, park ve yeşil alanlarımızda kullandığımız begonya, kadife, lale gibi pek çok süs bitkisini kendi seralarımızda yetiştirerek Akçaabat’ımızı güzelleştirdik” ifadelerinde bulundu. Ekim, sadece süs bitkisi üretimi ile sınırlı kalmadıklarını vurguladı.

ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMİYORUZ

Başkan Ekim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle aronya, hurma ve kokulu üzüm gibi farklı meyve fidanlarının çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını ve bu yolla bahçe kurulmasına öncülük ettiklerini belirtti. Ayrıca “Sonbaharda da 10 bin adet aronya fidanını çiftçimizle buluşturacağız. Trabzon hurması bahçelerinin kurulması için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor” şeklinde konuştu.

Ekim, 10 adet sera kurulumu için başvuran çiftçilere destek verildiğini de ifade ederek, “Dağıtacağımız 10 bin adet sebze fidesi sadece bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde de binlerce fideyi siz değerli üreticilerimize ücretsiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz. Tarımı desteklemeye, Akçaabatlı için milletimiz için çalışmaya ve bölgemize örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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