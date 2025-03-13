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Akçadağ Cezaevi’nde İnfluenza Şüphesiyle Tahliye

CEZAEVİNDE HASTALIK ŞÜPHESİ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan cezaevinde akşam saatlerinde 4 mahkum, influenza belirtileri göstererek fenalaşıyor. Bu durum üzerine mahkumlar, Acakdağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

ŞİKAYETLERİN ARTMASI

Devamında, benzer belirtiler gösteren 30 mahkum daha, kentteki değişik hastanelere kaldırılıyor. Olayla alakalı olarak polis ekipleri, hastane önlerinde güvenlik önlemleri alıyor. Edinilen bilgilere göre, mahkumların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

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