Haberler

Akçadağ’da Araç Çarpışması: 4 Ölü

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişininse yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP’li Kılıç, “Terörsüz Türkiye, tarihi bir hedeftir.” dedi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, terörsüz bir Türkiye'yi hedeflemenin siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Haberler

Brighton Oyuncularından Favori Stadyumlar Açıklandı

Brighton futbolcularının favorite stadyumları soruldu. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Stadyumu'nu seçerken, Danny Welbeck Galatasaray Stadyumu'nu tercih etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.