Haberler

Akçadağ’da Bıçakla Yaralanan Kadın Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir kadının bıçakla yaralanması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine gelişmeler yaşandı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahri Mahallesi’nde meydana geldi.

KADININ DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILMASI

İddiaya göre, Y.K. eve geldiğinde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış bir şekilde buldu. Durumun hemen bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Kolay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE GÖZALTILAR

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Kolay’ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Y.K., gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Haberler

Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.