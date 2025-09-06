Akçadağ’da Bıçakla Yaralanan Kadın Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir kadının bıçakla yaralanması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine gelişmeler yaşandı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahri Mahallesi’nde meydana geldi.

KADININ DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILMASI

İddiaya göre, Y.K. eve geldiğinde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış bir şekilde buldu. Durumun hemen bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Kolay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE GÖZALTILAR

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Kolay’ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Y.K., gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.