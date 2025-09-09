Akçadağ’da Bungalov Evi Dikkat Çekiyor

DEPRESYON SONRASI YENİ YAŞAM ALANI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımda inşa ettiği bungalov tipi eviyle dikkatleri üzerine çekiyor. Antika eşyalarla donatılan bu ev, görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Akçadağ’ın Kozluca Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ailesi için daha güvenilir bir yaşam alanı oluşturmak için farklı bir yol izledi.

ANTİKA ESYALARLA DOLDURULAN BUNGALOV

Yüksek rakımda bir kırsal alanda bulunan bahçesine bungalov tipi ahşap bir ev inşa eden Demirkaya, bu evi nostaljik eşyalarla süsleyerek küçük bir müze havası yarattı. Yaklaşık 70 metrekarelik alanda, gramofon, eski radyolar, gaz lambaları ve geleneksel mutfak takımları gibi birçok antika eşya sergileniyor. Evin dış görünümü kadar iç mekanı da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe bir yaşama sahip olmanın yanı sıra geçmişe ait izler buldukları bu ev karşısında hayranlık duyuyor.

ANTİKAYA OLAN İLGİSİ

Küçük yaşlarından itibaren antikaya ilgi duyduğunu belirten Mehmet Demirkaya, “Antika eşyalara ilgim var. Yıllar içinde topladığım eşyaları burada sergiliyorum. Aynı zamanda doğayla iç içe olmayı seviyorum. Bu ev hem güvenli hem de huzurlu bir yaşam alanı oldu. Misafir de ağırlayabiliyoruz” diyor. Bu özel yaşam alanı, hem güvenli hem de huzurlu bir ortam arayanlar için ilham verici bir örnek oluşturuyor.