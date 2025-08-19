Akçadağ’da Çarpışma Sonucu 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA YARALILAR BULUNUYOR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yaylımlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Develi yönüne doğru seyreden M.S.K. (20) yönetimindeki 06 DP 9091 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan N.G. (47) idaresindeki çapa motoruyla çarpıştı.

YARALI SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

Kaza sonrası tarım aracında yolcu olarak bulunan M.G. (36), Y.G. (9), A.S.D. (6) ve Z.G. (11) yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme devam ediyor.