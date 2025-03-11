Akçadağ’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir işçi, rezerv alanında elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Başpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 22 yaşındaki Sadık Furkan A., bölgede beton döküm işlemi sırasında pompayla temas ettiği için elektrik akımına kapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun hemen fark edilmesinin ardından yaralı işçi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada ilk müdahalesi yapıldı. Ardından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.