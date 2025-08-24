Akçadağ’da İki Otomobil Çarpıştı

KAZA AYRINTILARI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, 12.30 sularında Malatya-Ankara kara yolunun Akçadağ – Tigem mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Malatya yönünde ilerleyen M.Y. (64) idaresindeki 06 VM 371 plakalı Volkswagen aracı ile Gölpınar yönünden gelerek yola girmeye çalışan A.C. (25) yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı Peugeot otomobil kavşakta çarpıştı.

OLAYIN SONUÇLARI

Kaza sonucunda Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere götürüldü ve hayatını kaybeden Gülten Gülbaş’ın cenazesi ise adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.