Akcadağ’da Kaza, 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bayramuşağı mevkisinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç ile 23 BC 278 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, kısa sürede olay yerine polis, itfaiye, Afad ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerinde yaşanan can pazarında sağlık görevlileri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

CENAZELER İNCELEME İÇİN GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi ve kimlik tespit çalışmaları için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatılarak kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.