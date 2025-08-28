Akçadağ’da Otomobil-Minibüs Çarpıştı

MINİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, sabah saatlerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 9 kişi yaralanıyor. Kaza, Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Mustafa Al tarafından yönetilen 44 J 1506 plakalı minibüs ile Ekrem Teciman’ın kullandığı 34 CRT 561 plakalı otomobil çarpışıyor.

KAZA SONRASI SAĞLIK GÖREVLİLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza anını gören diğer sürücülerin ihbarlarının ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Yaralanan otomobil sürücüsü Ekrem Teciman ile otomobildeki Hamit Ö., Necati Ö. ve minibüsteki 6 kişi yaralanıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatılıyor. Ekipler, meydana gelen kazanın sebeplerini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.