Akçadağ’da Üzüm Kalitesi Artık Yükseldi

ÜRÜN KALİTESİ VE FİYATI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRİYOR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde üretilen kurutmalık üzüm, bu yıl hem kalitesiyle hem de fiyatıyla üreticileri memnun ediyor. Kilosu 500 TL’den satışa sunulan bu ürün, kayısıda yaşanan kaybı telafi ediyor. Türkiye’nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Malatya, önceki aylarda yaşadığı zirai don olayı ile birçok meyve üreticisini olumsuz etkiledi. Özellikle kayısıda ciddi rekolte kaybı yaşanırken, Akçadağ ilçesindeki kurutmalık üzümler bu dondan etkilenmedi.

Akçadağ’ın Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yaklaşık 300 dönümlük alanda üretilen üzümler, hasat süreci ile birlikte kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Güneşte yaklaşık 48 saat bekletilen üzümler, daha sonra toplanarak paketleniyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışındaki alıcılara sunuluyor. Üzüm hasadına katılan Nezaket Gönültaş, kayısıda yaşadıkları kaybı üzüm hasadı ile telafi edebileceklerini vurgulayarak, kurutmalık üzümün bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtiyor.

YÜKSEK TALEP VE FİYAT GÜNCELLEMESİ

Üzüm üreticisi Yusuf Kırteke ise bu yılki üretimlerinde hem kalite hem de rekolte açısından iyi bir durum elde ettiklerini ifade ederek, ürünlerini kilogramı 500 TL’den satışa sunmaya hazırlanıyor. Kırteke, bu yıl yoğun talep aldıklarını ve siparişlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışından da geldiğini bildiriyor.