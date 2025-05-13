Akçakale’de Otomobiller Çarpıştı, 1 Öldü

KAZA DETAYLARI

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay, saat 15.00 sularında İbrahim Gündoğan Caddesi’nde gerçekleşti. Abit Taş’ın (63) kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza esnasında Abit Taş ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Abit Taş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.