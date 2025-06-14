Akçakale’de Pazar Kavgası Yaşandı

PAZARDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, kadınların da dahil olduğu bir pazar yerinde alışveriş nedeniyle çıkan tartışma kaosa yol açtı. Pazar esnasında meyve-sebze kasalarının havada uçuştuğu kavga, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayın Meydana Geldiği Yer

Kavga, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde kurulan semt pazarında ortaya çıktı. İddiaya göre, bir müşteri ile pazarcı arasında başlayan tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu kavga sırasında taraflar, birbirlerine taş, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler, sebze ve meyve kasalarını fırlattı.

Polis ve Zabıta Ekibi Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay hızlıca kontrol altına alındı. Kavgada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde tıbbi yardım yapıldı. Çevredeki vatandaşların da araya girerek tarafları ayırma çabaları dikkat çekti. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.