Akçakoca Balıkçıları Açılış Protestosu Yapacak

BALIKÇILAR PROTESTO ETME KARARI ALDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, 2023 yılında yaşanan afette hasar gören balıkçı barınağının henüz onarılmadığı nedeniyle bu yılki balık avı sezonu açılış etkinliğine katılmama ve protesto etme kararı aldı. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, tüm balıkçılara bereketli bir sezon dilediğini fakat bu yıl herhangi bir açılış kutlaması yapmayacaklarını bildirdi.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMAYACAKLAR

Karakaş, protesto kararının arka planını şu şekilde açıkladı: “Düzce ilimizde bir tane liman var. 2023 yılında bir afet geçirdik ve limanımız çok ciddi hasar aldı, ağlarımız gitti, teknelerimiz parçalandı. Yaralarımızı hep beraber sardık ama limanımızın onarılması gerekiyor. Mart ayında başlaması gereken liman tadilatı henüz gerçekleşmedi.” Verilen vaatlerin yerine getirilmediğini dile getiren Karakaş, “Sabırla bekledik. Açılış için söylediler, biz de katılmayacağımızı ifade ettik. Açılış kutlamalarının Melenağzı’nda yapılacağı söyleniyor, bizler bunu düşünmüyoruz. Şu ana kadar yanımızda durulmadı, sadece sözler verildi ama bunlar gerçekleştirilmedi. Düzce ilinde tek olan barınağa sahip çıkılmadı. Bu nedenle Akçakoca balıkçıları ve esnafı olarak protesto ediyoruz, açılış yapmayacağız” şeklinde konuştu.

AV SEZONU BEKLENTİLERİ

Yeni av sezonu ile ilgili umutlu olduklarını ifade eden Karakaş, balık beklentileri hakkında da bilgi verdi. Bu sezon palamudun az olacağını tahmin ettiklerini belirten Karakaş, “Ancak hamside yüzyılın en iyi sezonu olacağını söyleyebiliriz. İstavrit çok olacak, lüfer ve sarıkanat da avlanacak. Barbun ve istavritte yoğunluk bekliyoruz. Sadece palamut balığında eksiklik olacak, diğer tüm balıklarda bolluk söz konusu. Balıkçılarımız ve teknelerimiz sezona her türlü hazır” dedi.

– DÜZCE