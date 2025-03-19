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Akçakoca’da 15 Metrelik Tünel Bulundu

DEFINE ARAŞTIRMALARI YAPILDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, define bulmak amacıyla bir evin içerisine 10 metre derinliğinde ve 15 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kazı yapıldığına dair duyum almasının ardından iki katlı evin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin içerisinde yaklaşık 10 metre derinliğinde ve 1 metre çapında bir çukur bulundu.

KAZIDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Çukurun devamında 15 metre uzunluğunda bir tünelin mevcut olduğu tespit edildi. Evde yapılan arama sırasında; 1 adet elektrikli vinç, 1 benzinli su pompası, 1 toprak burgu makinesi, 1 el arabası, 2 adet 4 metrelik merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 1 adet 2 metre uzunluğunda demir şiş ve 30 metre uzatma kablosu gibi malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

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