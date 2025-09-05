Haberler

Akçakoca’da 5 Kişi Kurtarıldı

AİLENİN DENİZDE YAŞADIĞI TEHLİKE

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Karaburun Plajı’nda denize giren 5 kişilik bir aile, dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi yaşadı. Olay, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Serinlemek amacıyla denize giren aile, aniden yükselen dalgaların içinde kayboldu ve yardım çağrısında bulunduktan sonra cankurtaran ekipleri devreye girdi.

CANKURTARAN EKİPLERİNE HIZLI MÜDAHALE

Akçakoca Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar, durumu fark ettikten sonra jetski ile olay yerine ulaştı ve 5 kişiyi sudan güvenli bir şekilde çıkardı. Olay yerinde hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan aile, ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye sevk edilen aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

