Akçakoca’da İzinsiz Define Kazısı Tespit Edildi

DÜZCE’DE YASADIŞI DEFİNE KAZISI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir evin içinde define bulma amacıyla 10 metre derinliğinde ve 15 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine 2 katlı evin bulunduğu adreste operasyon gerçekleştirdi. Yapılan incelemede evin içinde yaklaşık 10 metre derinliğinde 1 metre çapında bir çukurun olduğu ortaya çıktı. Çukurun devamında ise yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir tünelin bulunduğu tespit edildi.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan arama sonucunda, farklı ekipmanların yanı sıra 1 elektrikli vinç, 1 benzinli su pompası, 1 toprak burgu makinası, 1 el arabası, 2 adet 4 metrelik merdiven ile 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 1 adet 2 metre uzunluğunda demir şiş ve 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.