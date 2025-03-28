Akçakoca’da Kaybolan Şahıs Aranıyor

YERELDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kaybolan bir şahıs için acil arama çalışmaları yürütülüyor. Almanya’dan kısa süreliğine Düzce’ye gelen Tunç Denizgöçer ismindeki kişi, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumun ciddiyetini fark etti ve olayla ilgili yetkilileri bilgilendirdi.

DENİZDE VE KARADA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Tunç Denizgöçer’in en son bulunduğu yerin Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkii olması, denize girmiş olma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle, AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından hem denizde hem de karada yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Denizgöçer’in bulunması için tüm imkanları seferber ediyor.