Akçakoca’da Pat Pat Uçuruma Düştü

KAZA VE YARALANMALAR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde “pat pat” olarak bilinen tarım aracı bir uçuruma düştü. Bu kaza sonucunda 8 kişi yaralandı. Olay, Akçakoca ilçesine bağlı Kurugöl köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalışan işçiler, S.K. yönetimindeki pat pata binerek evlerine dönmek üzere yola çıkmıştı. Tarım aracı, Kurugöl köyü yakınlarında kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kaza anını gören bazı vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldığı bildirildi.