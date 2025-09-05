Akçakoca’da Patpat Devrildi, 10 Yaralı

10 KİŞİ YARALANDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen bir kazada, fındık işçilerinin taşındığı patpat devrildi ve bu olay sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 civarında Akçakoca’ya bağlı Kurugöl köyü Tuzak mevkisinde gerçekleşti. Fındık toplamaktan dönen işçileri taşıyan Sami K. yönetimindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik bir uçurumdan devrildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazanın ardından, sürücü Sami K. ile birlikte römorkta bulunan 9 kişinin yaralandığı belirlendi. Olaydan hemen sonra sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın sebebi ve detaylarının belirlenmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor.