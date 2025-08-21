Akçay’da Zeynep’in Düşmesinden Baba Bahsetti

OLAYIN GECESİ VE AİLENİN DURUMU

Mardin’in Derik ilçesinde yer alan Akçay Mahallesi’nde kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki Zeynep Sut’un babası, o korkunç geceyi anlattı. Olay, 18 Ağustos gecesi gerçekleşti. İddialara göre, Zeynep Sut, mahallenin kurumuş dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Acil sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi ve sağlık çalışanları, Zeynep’i babasından battaniyeye sarılı bir durumda teslim aldı. Yapılan otopsi sonucunda küçük Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi, Akçay Mahallesi’nde toprağa verildi.

BABANIN TANIKLIĞI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Baba Kasım Sut, yaşadığı durumu detaylandırarak, iki engelli çocuğu olduğunu ifade etti. Zeynep’in annesiyle birlikte, çocukları Şanlıurfa’ya götürdüğünü belirtti. Diğer çocuklarını da köye gönderdiğini, bu süreçte Zeynep’in evde kaldığını ve ablasıyla beraber oyun oynadığını aktardı. Şanlıurfa’da çocukları muayene ettirip eve döndüğünde Zeynep’in evde olmadığını öğrendiğini ifade etti. Ablasının, Zeynep’in saat 10.00 sularında evden çıktığını söylediğini belirten baba, Zeynep’in genellikle göl, incir ağaçları ve dere kenarında gezindiğini bildiğini belirtti.

Saat 21.00 civarında eşi tarafından Zeynep’in eve dönmediği bilgisini aldığını anlatan Sut, kısa sürede evine döndüğünü ve öncelikle dereyi aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını, daha sonra incir ağaçlarının yanına gittiğini söyledi. Hemen arama yaparken Zeynep’in terliğini ve kan izlerini bulduğunu aktardı. Bu bulgular sonrasında hemen ambulans çağırdığını ifade eden baba, çevre köylerden gelen yardımseverlerin de destek verdiğini belirtti. Zeynep’in durumunu öğrenmek için ambulansı beklerken, sağlık ekiplerinin “Başınız sağ olsun, çocuk vefat etmiş” dediklerini aktardı. Kasım Sut, bu sözlerle olayın ciddiyetini anladığını ve büyük bir acı içerisinde kaldığını ifade etti. Olayla alakalı geniş çaplı incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.