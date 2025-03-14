Akçayunt Köyünde Geleneksel İftar Buluşması

KÖYDE İFTAR GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki Akçayunt köyünde yalnız iftar yapma geleneği uzun yıllardır sürüyor. Akçayunt köyünde, gelenek haline gelen iftar programı sayesinde köy halkı, oruçlarını evlerinde yalnız açmıyor. Ramazan ayı süresince köylüler, dayanışmalarını güçlendirerek köy konağında toplanıp birlikte iftar sofraları kuruyor ve gelen misafirlere yemek sunuyor.

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Köy halkı, Ramazan ayının bereketini birlikte yaşadıklarını belirtiyor. Akçayunt köyü sakinlerinden iş adamı Hüseyin Öztürk, “Akçayunt köyümüzde iftar soframızı yıllardır birlikte kuruyoruz. İftarımızı birlikte açıyoruz. Mübarek Ramazan ayında köy halkıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haricen gelen misafirlerimizi ağırlamak ise bizler için ayrı bir onur kaynağı oluyor. Aynı kaplardan yemek yiyor, bayram sabahında da yine birlikte kahvaltı yapıyoruz. Her şeyi devletten beklemiyoruz. Köyde yapılması planlanan her çalışma için yine elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu güzel birlikteliğe katkı sunan tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçlarımızı kabul eylesin” şeklinde ifade ediyor.