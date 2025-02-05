Akciğer Kanseri Oranı Sigara İçmeyenlerde Artıyor

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN ARAŞTIRMALARI

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı olan Kanser Araştırmaları Ajansı, sigara içmemiş bireyler arasında akciğer kanseri teşhisi konan kişilerin sayısında bir artış yaşandığını kamuoyuna duyurdu. Ajansa göre, dünya genelinde tütün kullanmayan kişilerde akciğer kanseri, kanser kaynaklı ölümler açısından beşinci en yüksek neden olarak öne çıkıyor.

AKCİĞER KANSERİ ALT TİPLERİ

Raporda, sigara içmeyen kişilerde akciğer kanserinin çoğunlukla “adenokarsinom” adı verilen türü ile ortaya çıktığı belirtildi. Seçilen verilere göre, akciğer kanserinin dört ana alt tipinden biri olan adenokarsinom, 2022 yılında erkeklerdeki küresel akciğer kanseri vakalarının yüzde 45.6’sını, kadınlarda ise yüzde 59.7’sini kapsadı. Hiç sigara içmeyenler arasında adenokarsinom tipi akciğer kanseri vakalarının oranı ise yüzde 70 olarak hesaplandı.