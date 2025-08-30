Akcoat, Ar-Ge’de büyük başarılar elde etti

AKCOAT’IN AR-GE BAŞARILARI VE YENİLİKÇİ HEDEFLERİ

KİMYA sektörünün öncü isimlerinden biri olan Akcoat, 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği Ar-Ge projeleri ile Turkishtime tarafından derlenen ‘Ar-Ge 500’ listesinde 235’inci sırada yer aldığını bildirdi. Şirket, aynı araştırmanın ‘Proje İlk 100’ listesinde 79., ‘Ulusal Patent İlk 50’ listesinde ise 11’inci sıraya girdi. Seramik, emaye, cam, yapışmaz dekoratif kaplamalar, pigment ve cam gibi 5 ana ürün grubunda üretim yapan Akcoat, Turkishtime Dergisi’nin yaptığı ‘2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 500 Firma’ araştırmasından elde ettiği verileri paylaştı.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Geliştirmek ÖNCELİK

Akcoat Genel Müdür Vekili Ömer Semiz, Ar-Ge’nin şirket için yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir taahhüt olduğunu vurgulayarak, “Küresel rekabet ortamında varlığımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için yenilikçi çözümler geliştirmek önceliğimiz” dedi. Semiz, 2024 yılında ulaştıkları başarıların, disiplinli çalışma anlayışının, ekibin özverisinin ve teknolojiye olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. “Ar-Ge çalışmalarımız, küresel pazarda önemli bir oyuncu olmaya devam etmemizi sağlıyor” diyen Semiz, stratejik yaklaşımlarını sürdürerek yeni ürün ve teknolojilerin cirodaki payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

AR-GE YATIRIMLARI VE PROJELER

Şirketin yaptığı bilgilendirmeye göre, Akcoat, 2024 yılında 58 milyon 712 bin TL’lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Dünyada 6 kıtada 65’ten fazla ülkeye hizmet veren firma, güçlü Ar-Ge ekibi ve gelişmiş merkezi ile performansa dayalı inovatif çözümler geliştiriyor. Şirketin 2024 yılı itibarıyla 48 Ar-Ge personeli ile 33 proje yürüttüğü ve 12 patent tescil ettiği bildirildi. 200’den fazla Ar-Ge projesini başarılı bir şekilde tamamlayan Akcoat, 28 patent aldı ve 117 uluslararası yayın ile bilimsel literatüre katkı sağladı. Sakarya’daki Ar-Ge Merkezi, 2021 yılında yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçti ve Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri haline geldi. Burada, özelleştirilmiş ürün laboratuvarları ile karakterizasyon ve analiz laboratuvarı yer alıyor.