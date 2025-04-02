Akdağ’daki Yılkı Atları Görüntülendi

YILKILI ATLAR YENİ DOĞAN TAYLARLA GÖRÜNTÜLENDİ

Amasya’da yer alan Akdağ’ın simgesi yılkı atları, seyir halindeki araçların önüne çıkarak dikkat çekti. Amatör kameralar tarafından kaydedilen bu görüntülerde, ilk defa yeni doğan taylar da yer aldı. Yaklaşan otomobilleri fark eden yılkı atları, yaşam alanlarına doğru hızla kaçtı. Sürüde 20’den fazla yılkı atı ve yeni doğmuş tayların bulunduğu gözlemlendi.

KORUMA ÇABALARI SONUCU YAVRU SAYISI ARTARIYOR

Karakise Köyü Derneği Başkanı Fatih Töngüş, köylerine giderken bu atlarla sık sık karşılaştıklarını belirterek, “Bu yıl yılkı atlarının yavruları çoğalmış. Koruyup, kolladıkça yavrular ve at sirkülasyonu fazlalaşıyor. Onlarla karşılaşmamız mutluluk verici” ifadesini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ OLUMSUZ OLAYLARIN ARDINDAN GELEN UCULUM

Suluova Akdağlılar Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Karagöz, bölgede 4 yıl önce 2 yılkı atının silahla vurulduğunu hatırlatarak, “Gördüğümüz kadarıyla atlar bu yıl daha fazla yavrulamışlar. Akdağ’ın maskotu olan bu atları gidip görmek çok güzel. Önemli olan onlara sahip çıkmak” diye konuştu.