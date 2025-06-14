Akdağmadeni Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Başladı

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ’NDEN ULAŞIM ALTYAPISINA YENİ YATIRIM

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek için sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adnan Kahveci Caddesi’nde başlatılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti.

İLÇE GENELİNDE YENİ ASFALT ÇALIŞMALARI

Yalçın, daha önce ilk kat asfaltı dökülen Saat Kulesi Meydanı, Belediye Meydanı ve bağlantı yollarının ikinci kat asfaltla tamamlanacağını ifade ederek, “Adnan Kahveci Caddesi’nin tamamını da sıcak asfaltla yeniliyoruz. Böylece Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Seyrantepe, Yenimahalle ve İbrahimağa mahallelerini çarşı merkezine bağlayan güzergahın tamamını konforlu hale getirmiş olacağız” dedi.

DİĞER ALANLARDA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yalçın, ilçede eş zamanlı olarak kilit parke, dinlenme alanları, çocuk parkı, spor ve sosyal tesis gibi çeşitli alanlarda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bu yatırımların, Akdağmadeni’nin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.