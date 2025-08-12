Akdam Köyü’nde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine ait Akdam köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Yangına karadan müdahale ediliyor. Yangın, Evciller Mahallesi’nde henüz sebebi bilinmeyen bir etkenle başladı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve jandarma gönderildi. Yangına müdahale için karadan çalışmalar başlatıldı.

ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEME ÇABALARI

Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir çaba gösteriyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.