Akdamar Adası’ndaki Ayin Yılda Bir Yapılıyor

13. AYİNİN YAPILDIĞI TARİHİ KİLİSE

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda yer alan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’nde 13’üncü ayin başladı. Yılda yalnızca bir kez düzenlenen bu ayine, yurt içinden ve dışından birçok kişi katıldı. Ayinin yönetimini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan üstlendi. Gevaş ilçesindeki tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005’te başlatılan restorasyon çalışmaları sonucunda, kilise 2007 yılında uluslararası bir törenle ‘Anıt Müze’ olarak ziyarete açıldı. Yılda bir sefer ibadete açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle, 19 Eylül 2010 tarihinde 95 yıl aradan sonra ilk ayin gerçekleştirildi. Bu yıl ise tarihi kilise 13’üncü ayinine ev sahipliği yaptı.

AYİN İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Adada günler öncesinden ayin hazırlıkları tamamlandı. Her yıl eylül ayının ilk pazar günü yapılan ayin için, yurt içinden ve dışından pek çok kişi, sabah saat 08.00’den itibaren Van merkezden 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi’ne gelmeye başladı. Ayin için önlemler alınırken, adaya geçmek isteyenler, Akdamar İskelesi’nde kurulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle adaya ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz otobüsleri de ayine katılacaklar için ek seferler düzenledi.

AYİNİ YÖNETEN İSİMLER

Ayin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından yönetildi. Ayin için gelen Maşalyan ile yardımcıları Rahip Kaspar Garabetyan ve İngiltere’nin dini lideri Episkopos Hovagim Manukyan, Edremit ilçesindeki iskeden, Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz otobüsüyle adaya geçiş yaptı.