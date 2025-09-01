Akdamar Kilisesi’nde 13. Ayin Yapılacak

AKDAMAR KİLİSESİ’NDE 13’ÜNCÜ AYİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda yer alan tarihi Akdamar Kilisesi, 13’üncü ayinine ev sahipliği yapacak. 7 Eylül Pazar gerçekleştirilecek olan ayin için hazırlıklar devam ediyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN RESTORE EDİLDİ

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’ndaki tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, kilise 2007 yılında uluslararası bir törenle anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilisede, 19 Eylül 2010’da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı.

AİLELER, ZİYARETÇİLER VE YETKİLİLER HAZIRLIKLARDA YER ALIYOR

Bu yıl Akdamar Kilisesi, 13’üncü ayinine ev sahipliği yapacak. Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından tarihi Akdamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi’nde gerçekleştirilecek ayin için hazırlıklar bu yıl da başladı. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçiyi ağırlayan ayinde herhangi bir sorun yaşanmaması için Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ilgili kurumlar gereken hazırlıkları yapıyor.