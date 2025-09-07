Akdamar Kilisesi’nde Ayin Yapıldı

AYİNİN BAŞLANGICI

Van’da bulunan Akdamar Adası’ndaki Akdamar Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılıyor. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ayin, yoğun katılımla başladı. Etkinliğe katılmak için Van’a gelen Ermeni din adamları ve ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya ulaştı.

DİN ADAMLARINDAN SOHBETLER

Adaya gelen din adamları arasında Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan yer aldı. Din adamları, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Hazırlıkların tamamlanmasıyla ayin, Manukyan tarafından yönetildi. Maşalyan, ayinin başkanlığını üstlenerek katılımcıların mum yakıp dua ettikleri, ilahiler söyledikleri anlara öncülük etti.

İSTANBUL’DAN GELEN ZİYARETÇİLER

Ayin için İstanbul’dan gelen Anjel Yanıkbaca, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’ndaki kilisenin ibadete açılmasının önemli olduğunu vurguladı. Van’a ilk defa geldiğini ifade eden Yanıkbaca, “Daha önce gelmek istiyorduk. Fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.