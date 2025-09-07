Akdamar Kilisesi’nde Yılda Bir Ayin

AYİNLERİN 13’ÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ

Van’daki Akdamar Adası’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle her yıl bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi’nde bu yıl gerçekleştirilen 13’üncü ayin başladı. Ayin için Van’a gelen Ermeni din adamları ve ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya ulaştı.

ERMENİ DİN ADAMLARIYLA SOHBET

Adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ayin Manukyan tarafından yönetildi. Maşalyan’ın başkanlık ettiği ayinde, katılımcılar mum yakıp dua etti ve ilahiler söyledi.

İSTANBUL’DAN GELEN ZİYARETÇİLER

Ayin için İstanbul’dan gelen Anjel Yanıkbaca, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını belirtti. Van’a ilk kez geldiklerini dile getiren Yanıkbaca, “Daha önce gelmek istiyorduk. Fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.