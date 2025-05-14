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Akdeniz Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

DÜNYA GENELİNDE HİSSEDİLEN DEPREM

Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevresindeki illerde hafif şekilde hissediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 01.52’de, yerin 20.41 kilometre derinliğinde meydana geldi ve merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlendi.

OLUMLU DURUMUN İKİNCİ AŞAMASI

Gerçekleşen deprem Muğla ilinin genelinde ve çevre illerde hafif bir şekilde algılandı. Yetkililer, bu olay sonucunda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildiriyor. Bu rahatlatıcı bilgi, bölgedeki halkın endişelerini dindiriyor.

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Muğla’da Depremle İlgili Açıklama Yapıldı

Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla Valisi, olumsuz durumun olmadığını ve gelişmelerin izlendiğini duyurdu. Depremin merkezi Datça'ya 155 km mesafede.

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