Akdeniz Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN DETAYLARI

Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevresindeki illerde hafif şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 01.52’de meydana geldi ve yerin 20.41 kilometre derinliğinde kaydedildi.

HİSSEDİLEN ETKİ

Bu sarsıntı, Muğla genelinde ve çevre illerde hafif olarak hissedildi. Ancak deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

GENEL DURUM

Halk arasında telaşa neden olan bu olayın ardından yetkililer, gerekli incelemeleri başlattı ve bölgedeki durum güvence altına alındı.