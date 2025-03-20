Akdeniz Chemson, EcoVadis’ten Altın Madalya Kazandı

AKDENİZ CHEMSON ÖDÜLÜ KAZANDI

Oyak Kimya Tarım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Chemson, ABD’deki fabrikası ile EcoVadis platformundan altın madalya ile ödüllendiriliyor. Plastik sektöründe polimer katkı maddesi üretiminde dünya çapında önemli bir yere sahip olan Akdeniz Chemson, sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü projelerle ödüllerine bir yenisini daha ekliyor.

ALTIN MADALYA HEDEFİ

2024 yılı için 68 puan alarak yüzde 91’lik dilimde yer bulan fabrika, bu yıl 79 puanla yüzde 97’lik dilime girmeyi ve madalyasını gümüşten altına çevirmeyi başardı. Geçen yıl Avusturya ve Türkiye fabrikalarıyla EcoVadis platformundan altın madalya kazanmış olan Akdeniz Chemson, böylece bu ödülü üçüncü kez elde ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Daha az kaynak kullanarak daha fazla değer elde etmeyi amaçlayan Akdeniz Chemson, emisyonları ve atıkları azaltmayı, ayrıca enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı hedefliyor. Şirket, bu doğrultudaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.