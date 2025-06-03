Akdeniz’de 5,8 büyüklüğünde deprem!

DEPREM BİLGİLERİ

Akdeniz’de saat 02.17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde verilen bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan bu sarsıntı, Muğla’nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre mesafede ve 67,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HİSSEDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla’nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen bu sarsıntı nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, “An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” şeklinde konuştu.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17’de meydana gelen, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya üzerinden, deprem nedeniyle ilde olumsuz bir durum olmadığını belirtti.